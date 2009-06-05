В Еврокомиссии очень осторожно комментируют мнение Ющенко о ПРиБЮТ

В Европейской комиссии отмечают важность сохранения в Украине верховенства права и уважения Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕРА сегодня журналистам в Симферополе, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН встречу Президента Виктора ЮЩЕНКО с послами Большой семерки и ряда стран, в ходе которой глава государства призвал международное сообщество помочь Украине сохранить демократию. (В.ЮЩЕНКО заявил о переговорах по созданию коалиции между Партией регионов и БЮТ, главной целью которой, по его мнению, является внесение на следующей неделе изменений в Конституцию. По словам главы державы, эти изменения являются антизаконными – УНИАН).

«Мы знаем о том, что было сказано (на встрече), фактов не знаем. В любом случае в любой стране важно, чтобы соблюдалось верховенство права и конституционные процедуры», – заявил глава Представительства Еврокомиссии.

«Я не могу вам сказать на основе каких бы то ни было спекуляций, рассуждений, соответствует ли этим правовым нормам то, что было сказано», - добавил Ж.М.ПИНТУ ТЕЙШЕРА.

«Для нас важно уважение Конституции, уважение закона. А в остальном политические силы имеют свободу. Они должны следовать этим правилам и в соответствии с тем, что является легитимным, законным в парламенте, они могут вносить какие бы то ни было изменения, поправки. Это происходит в любой демократической стране. Те люди, которые представляют народ, если у них есть легитимное право вносить изменения, поправки в Конституцию, изменять модели, (то) это возможно», – отметил глава Представительства Еврокомиссии в Украине.

Вместе с тем, подчеркнул Ж.М.ПИНТУ ТЕЙШЕРА, в данном конкретном случае «мы не знаем, что именно должно произойти или не должно произойти».