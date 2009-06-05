Ехануров не уйдет без подписи Литвина под своей отставкой

Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что будет работать в должности министра обороны Украины, пока не получит в установленном порядке подписанное председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ парламентское постановление о своей отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал сегодня в Киеве после церемонии награждения военных журналистов по случаю профессионального праздника.

«Я еще продолжаю работать. Еще много чего необходимо сделать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что будет продолжать состоять в должности министра обороны, пока не получит постановления.

Ю.ЕХАНУРОВ высоко оценил вклад военных и гражданских журналистов в дело укрепления авторитета Вооруженных Сил Украины, пропаганды военной службы и военно-патриотического воспитания украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

За принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале. Против голосовали 18 народных депутатов.

Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента его принятия.