ПР будет консультироваться с БЮТ без перерыва на праздники

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что консультации относительно создания коалиции и внесения изменений в Конституцию Украины будут продолжаться и во время праздничных дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ЕФРЕМОВА, наработанные материалы после выводов переговорщиков относительно возможности создания коалиции будут рассматриваться на заседании фракции.

Он считает, что во вторник фракции Верховной Рады могут сделать «выводы по поводу возможности принятия решения на заседаниях политсоветов соответствующих политических сил» (о создании коалиции и внесению изменений в Конституцию).