БЮТ никак не отважится на решение о ширке

Фракция БЮТ еще не определилась относительно места и времени проведения своего заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что решение о том, что такое заседание состоится сегодня в 19.30, не принималось. «Мы выясняем дату и место проведения фракции», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, сначала заседание фракции БЮТ планировалось на 4 июня на 19.30.

Вчера народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что заседание перенесено на 5 июня на 19.30.

По его словам, на заседании будет рассматриваться не только вопрос создания коалиции, но и изменений в Конституцию, кадровые вопросы и др.