ВР рассматривает отставку Еханурова - министр не пришел
12:50, 05 июня 2009Политика
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...предпочел пойти на СНБО
Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, вопрос рассматривается в отсутствии Ю.ЕХАНУРОВА.
Как сообщил председательствующий на сессии первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, Ю.ЕХАНУРОВ не прибыл в ВР, поскольку отдал предпочтение участию в заседании Совета национальной безопасности и обороны.
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