ВР рассматривает отставку Еханурова - министр не пришел

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об отставке Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос рассматривается в отсутствии Ю.ЕХАНУРОВА.

Как сообщил председательствующий на сессии первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, Ю.ЕХАНУРОВ не прибыл в ВР, поскольку отдал предпочтение участию в заседании Совета национальной безопасности и обороны.