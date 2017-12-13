Введение в силу скандального закона "Об образовании" могут отсрочить до 2022 года

Переходный период введения нового закона Украины "Об образовании" может быть продлен до 2022 года в зависимости от потребностей национальных меньшинств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич перед заседанием правительства.

Читайте такжеВ МОН предложили вариант решения проблемы обучения русскоязычных детей"Сейчас по этим выводам (будем) формулировать модели образования для национальных меньшинств в законе "Об общем среднем образовании". То есть мы не будем вносить никаких изменений в статью 7 закона "Об образовании". Фактически из рекомендаций ВК следует лишь то, что необходимо продлить период переходный" - сказала Гриневич.

Она напомнила, что сейчас он определен до 2020 года.

"Мы не исключаем, что особенно для тех меньшинств из других языковых групп, где нам нужно подготовить большее количество учителей, которые смогут преподавать на украинском языке, переквалифицировать учителей, нам надо будет продлить срок, и именно это рекомендует ВК. Этот срок, может, будет продлен до 2022 года в зависимости от потребностей каждого национального меньшинства", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) официально опубликовала решение о языковых положениях (ст. 7) закона Украины "Об образовании".

Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения официальным языкам ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и др.

Закон «Об образовании», которым в Украине языком образовательного процесса в учебных заведениях определяется государственный язык и вводится 12-летнее среднее образование, вступил в силу 28 сентября.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании».