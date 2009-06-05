Ющенко призывает мир помочь Украине сохранить демократию
"...не позволю незаконных выборов"
Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает международное сообщество помочь Украине сохранить демократию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с послами Большой семерки, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, Швеции и председателем Представительства Европейской комиссии.
В.ЮЩЕНКО отметил, что собрал послов для того, чтобы изложить свою оценку политической ситуации в Украине.
«В последнюю неделю фактически сняты все маски», - сказал В.ЮЩЕНКО, проинформировав о переговорах по созданию коалиции между Партией регионов и БЮТ. Как утверждает Президент, главной целью создания такой коалиции является внесение на следующей неделе изменений в Конституцию.
По словам главы государства, эти изменения предусматривают закрепление за действующим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО ее должности еще на десять лет. Также изменения предусматривают неконституционную норму избрания Президента в Верховной Раде. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в данном случае речь идет о сокращении демократических прав и свобод граждан, в этом случае избирательных, поэтому данные изменения невозможно принимать без проведения всеукраинского референдума.
Антизаконными В.ЮЩЕНКО считает и инициативы по продлению полномочий Верховной Рады Украины и местных органов самоуправления. «Все эти инициативы не законны, поэтому, по сути, речь идет о конституционном перевороте. Это демонтаж всех демократических завоеваний, достигнутых Украиной за последние годы», - подчеркнул глава государства.
В.ЮЩЕНКО обратился к послам с просьбой передать эту информацию руководству их стран, а также передать просьбу главам государств оказать всевозможную поддержку украинской демократии.
«Я, как Президент Украины, гарантирую, что не позволю незаконных выборов Президента в парламенте и буду делать все возможное, чтобы Украина выполняла все международные обязательства по обеспечению прав и свобод граждан», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, очевидно, таких действий будет мало, поэтому он обращается к международному сообществу за помощью по обеспечению демократических процессов в Украине.