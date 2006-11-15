Откроется выставка одежды Олеси Телиженко по мотивам произведений Марии Примаченко

18-30 - Состоится открытие выставки современной украинской одежды Олеси Телиженко “Мой добрый зверь” по мотивам произведений Марии Примаченко. Организаторы: галерея «Гончары», Продюсерский центр Елены Ливацкой. Планируется участие: народной артистки Украины Нины Матвиенко, заместителя министра Культуры и Туризма Ольги Бенч, Виталины Ющенко, Ирины Данилевской ("Сезоны моды"), певицы Росавы, группы «Мандры», кинорежиссера Олеся Санина, арт-директора канала «1+1» Ольги Захаровой, директора галереи «Родовід» Лидии Лихач и других (Андреевский спуск,10-а). Телефоны: 425-40-93, 425-12-98.

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