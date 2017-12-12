Оккупанты пришли с обыском к крымскотатарскому активисту Османову и задержали его сына
Ибраим Османов – председатель урожайнинского Меджлиса и член регионального Меджлиса.Он активно посещает все "судебные заседания" и поддерживает семьи политзаключенных.
В селе Урожайное Советского района в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова. Об этом сообщают активисты Крымской солидарности.
Обыск начался в 7.00 утра.
"Ищут наркотики. Обыск идет сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", – говорится в сообщении.
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Постановление выписывают на сына Ибраима Османова – Рустема Османова.
По словам жены члена меджлиса, силовики документы на обыск не показали. Они задержали сына активиста - Рустема.
Ибраим Османов – председатель урожайнинкого Меджлиса и член регионального Меджлиса. По словам активистов, он активно посещает все судебные заседания" и поддерживает семьи политзаключенных.
Как сообщал УНИАН, ранее оккупанты провели очередной обыск у активиста «поляны протеста» Фазила Ибраимова.