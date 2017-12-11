Аваков вспомнил свою последнюю беседу с Януковичем

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл на судебное заседание по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича.

В суде он выступает в качестве свидетеля, пишет 24 канал.

На вопрос стороны обвинения Аваков рассказал, когда и при каких обстоятельствах последний раз контактировал с Януковичем.

"В конце 2010 года я находился в своем кабинете в Харьковской ОГА и Виктор Федорович Янукович позвонил мне по каналу правительственной связи и спросил, почему я не поддерживаю его на президентских выборах", – рассказал глава МВД.

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"Я сказал, что мне нечего ему предложить. Он настаивал, я еще раз ему ответил: "Мне нечего вам предложить, Виктор Федорович" – он предлагал мне встретиться. "Ну, хорошо, до свидания", – сказал он. "До свидания", – ответил я", – вспоминал свой последний диалог с Януковичем Аваков.

По словам Авакова, на этом его общение с Януковичем, "к счастью, закончилось".

Ранее в Оболонском суде в качестве свидетеля заслушали бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Он также рассказал, когда в последний раз общался с Януковичем.