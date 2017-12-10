В Харькове палестинцы вышли на акцию протеста против решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля (фото)

В Харькове палестинцы вышли на акцию протеста. Участники акции выступают против решения президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.

Как сообщает «МедиаПорт», на площади Конституции в Харькове сегодня днём собралось больше полусотни человек.

«Граждане арабских стран протестуют против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, — рассказал «МедиаПорту» участник акции Хасан Ринан. — Трамп не имеет на это права и нарушает все международные решения».

«Мы считаем, что это исторически столица Палестины, но так как есть конфликт по этому поводу, этот вопрос остаётся открытым», — добавил он.

Акцию протеста в Харькове, по словам Хасана Ринана, организовала палестинская диаспора и организация «Палестино-Украинская дружба».

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6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало волну протестов по всему миру. Лига арабских государств назвала решение США «недействительным, не имеющим юридической силы» и призвала Америку отказаться от него.

Официальный Киев в этом вопросе выступил за соблюдение норм международного права и выполнение решений Совета Безопасности ООН.