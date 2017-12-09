Адвокат: суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник

Суд по избранию меры пресечения задержанному лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря, сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление одного из его адвокатов Павла Богомазова.

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"По предварительной информации, скорее всего он (Саакашвили, - ред.) на выходных будет находиться в изоляторе временного содержания. И я так думаю, что дело в Печерском суде будет рассматриваться в понедельник. Это то, что мне сказал следователь", - сообщил адвокат.

Он также заявил о том, что при задержании политика было очень много нарушений.

Также Богомазов отметил, что по истечению 72 часов с момента задержания: "Мы можем тогда требовать, чтобы его отпустили, потому что это незаконное содержание. Но мы прекрасно понимаем, что государственные органы это игнорируют".

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, при избрании меры пресечения Саакашвили прокуроры будут ходатайствовать о домашнем аресте с ношением электронного браслета.

"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета" – написала она на своей странице в Facebook.