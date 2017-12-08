Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина должна начать переговоры с боевиками по примеру Молдовы и Приднестровья.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Вене по итогам Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

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«Призываю наших украинских коллег также не манкировать своими обязательствами, которые закреплены в Минских договоренностях, и так же, как Кишинев разговаривает с Тирасполем, начать напрямую говорить с Донецком и Луганском. Это даже не совет, это требование, которое было одобрено СБ ООН, когда мы поддержали в Совете Безопасности единогласно Минские договоренности», - сказал Лавров.

«По Украине, вы слышали, дискуссия была весьма напряженная. Несмотря на все разногласия, выделю главное: никто не подвергает сомнению безальтернативность Минского комплекса мер. Все поддерживают усилия ОБСЕ по содействию в урегулировании конфликта на Донбассе как в рамках работы контактной группы, так и через ту деятельность, которую проводит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины»,- добавил он.