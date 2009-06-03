В Госдуме прогнозируют, что внешняя политика Украины будет изменена

В Госдуме России прогнозируют консолидацию украинской политической системы после президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал депутат Госдумы РФ Сергей МАРКОВ, выступая во время заседания депутатской группы Госдумы по связям с Верховной Радой Украины.

«С большой вероятностью из-за усталости избирателя от внутренней борьбы можно говорить, что во власть придет консолидация, и следующий период будет менее хаотический», - сказал С.МАРКОВ.

По его мнению, сейчас в Украине решается, какой вектор получит страна в следующем периоде. Он не исключил, что внешняя политика страны будет кардинально изменена.

В этой связи С.МАРКОВ отметил, что Россия будет важным фактором во время избирательной кампании в Украине.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН отметил, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ может претендовать на роль самого пророссийского политика Украины. В частности, по его словам, это отображено на уровне программных тезисов Партии регионов – внеблоковый статус Украины, придание русскому языку второго государственного, участие в ЕЭП и другое.