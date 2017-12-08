"Такого давно не бывало": Порошенко прокомментировал принятие госбюджета-2018
Порошенко отметил, что Рада приняла госбюджет задолго до Нового года.
Президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал принятый Верховной Радой госбюджет на 2018 год.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", - написал Порошенко.
"Страна развивается. Это уже видно и по дорогам. Поэтому на следующий год на их строительство и ремонт заложили 40 миллиардов. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", - подчеркнул президент.
"Страна начинает восстанавливать уровень жизни. Очередное повышение "минималки" детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату", - также отметил Порошенко.
Также он добавил, что на армию в бюджете предусмотрено 86 миллиардов гривень, что почти на 25% больше, чем в текущем году. "Пятую часть бюджета будет использовано на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2018 год, доработанного с учетом бюджетных выводов и утвержденного правительством ко второму чтению 1 декабря.