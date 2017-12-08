"Такого давно не бывало": Порошенко прокомментировал принятие госбюджета-2018

Президент Украины Петр Порошенко положительно прокомментировал принятый Верховной Радой госбюджет на 2018 год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", - написал Порошенко.

"Страна развивается. Это уже видно и по дорогам. Поэтому на следующий год на их строительство и ремонт заложили 40 миллиардов. Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", - подчеркнул президент.

"Страна начинает восстанавливать уровень жизни. Очередное повышение "минималки" детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату", - также отметил Порошенко.

Также он добавил, что на армию в бюджете предусмотрено 86 миллиардов гривень, что почти на 25% больше, чем в текущем году. "Пятую часть бюджета будет использовано на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2018 год, доработанного с учетом бюджетных выводов и утвержденного правительством ко второму чтению 1 декабря.