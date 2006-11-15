Катеринчук хоронит Нашу Украину

Народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що через рік «Наша Україна» нікого не цікавитиме.

Про це М.КАТЕРИНЧУК сказав в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№ 52/211 за 15 листопада ц.р.).

Пояснюючи, чому він вирішив піти з партії, М.КАТЕРИНЧУК сказав: «Тому що демократична платформа програла на з`їзді адміністративно-бізнесовій, якщо можна так сказати, платформі. На найближчий рік, щонайменше, більшість в партії втратить можливість щось змінити через перемогу меншості на з`їзді. А це означає лише одне: через рік ця партія в суспільстві нікого не цікавитиме...».

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що за жодних умов не повернувся б в НСНУ, і його рішення остаточне.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, виступ на з`їзді НСНУ міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА був «знаковим», він показав делегатам якусь перспективу розвитку партії. «Але після того, як Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що він не пов`язує своє майбутнє з «Нашою Україною», я зрозумів: Президент озвучив через ЛУЦЕНКА своє дистанціювання від НСНУ», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Відповідаючи на запитання, чи є якісь гарантії того, що найближчі 2-3 місяці він не ввійде до складу Блоку Юлії Тимошенко, М.КАТЕРИНЧУК сказав: «В українській політиці нічого виключати не можна. Але у мене навіть думки не було, що я повинен бути у фракції або в блоці Тимошенко. У мене, якщо чесно, немає бажання іти у фракцію БЮТ».

М.КАТЕРИНЧУК також вважає, що «Нашій Україні» не буде місця в об`єднаній опозиції. «Однозначно – ні! Помаранчевим треба бути не лише на Майдані – помаранчевим треба залишатися і після», - сказав він, додавши, що «Наша Україна» заплямувала себе переговорами з Партією регіонів.

М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що має намір зайнятися будівництвом політичної партії, яка за економічними переконаннями буде правою, ліберальною.

Він має намір запропонувати приєднатися до нової партії Руслану КНЯЗЕВИЧУ, Юрію ЛУЦЕНКУ, Арсенію ЯЦЕНЮКУ, Тарасу СТЕЦЬКІВУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопадп на прес-конференції в Києві М.КАТЕРИНЧУК повідомив про свій вихід з НСНУ. Він зазначив, що на з`їзді партії, який відбувся 11 листопада, перемогла меншість, і партія відмовилася від демократичного оновлення. «Партія, де перемагає меншість, не має політичного майбутнього», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.