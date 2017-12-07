Мэр города на Львовщине отсудил у заместительницы 25 тысяч гривень за обвинения в домогательствах

В четверг, 7 декабря, Самборский горрайонный суд частично удовлетворил иск городского головы Самбора Юрия Гамара к его экс-заместителю Натальи Зремьяк, которая обвиняла его в попытке изнасилования.

Как рассказал ZAXID.NET Юрий Гамар, она должна выплатить ему 25 тыс. грн морального вреда, а также опровергнуть распространенную информацию.

Читайте такжеВ Василькове двое мужчин пригласили полицейского выпить, а потом изнасиловали

«Есть решение суда, что госпожа Зремьяк должна опровергнуть распространенную ею неправдивую информацию, что касается моей деловой репутации, достоинства. Также она должна финансово возместить моральный ущерб, юридические расходы. Речь идет о 25 тыс. грн, но я хочу, чтобы вы поняли, что дело не в средствах, а в опровержении в масс-медиа, где эта информация распространялась», – сказал Юрий Гамар.

Как указано в решении Самборского горрайонного суда, который обнародовали в группе «Мой Самбор», Наталья Зремьяк должна опровергнуть свои заявления о том, что Юрий Гамар пытался ее изнасиловать, в течение месяца после вступления решения в законную силу. До 12 декабря решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Наталья Зремьяк, будучи заместителем мэра Самбора, обвинила его в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. По ее словам, городской голова разозлился, увидев в ее отчете о социально-политическую и экономическую ситуацию в городе неодобрительную характеристику его работы.

«Это было ему некомфортно, он прыгнул, начал кричать, а потом в эмоциональном состоянии сказал мне раздеваться и ложиться на диван», - утверждала Наталья Зремьяк.

Как сообщают местные СМИ, конфликт между Юрием Гамарем и его заместителем длится уже почти год. В августе прошлого года городской голова уволил Наталью Зремьяк с должности своего заместителя. По информации «Самборской газеты», в январе этого года женщина через суд возобновилась на посту. Это решение позже поддержал и Апелляционный суд Львовской области, куда обратился Гамар.