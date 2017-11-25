Ирина Луценко присоединилась к международной кампании против насилия (фото)

В Украине стартовали мероприятия в рамках глобальной кампании UNiTE «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия». Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, вместе с главой Харьковской ОГА Юлией Светличной, приняла участие в первом мероприятии, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Международную кампанию «16 дней активизма» основала ООН, призывая к глобальным действиям, направленным на повышение осведомленности и создание возможностей для обсуждения проблемы и поиска решений во всем мире. В этом году в Украине акции проходят одновременно в 16 городах.

«Эти 16 дней направлены на то, чтобы во всем мире люди поднимали вопросы насилия в семьях, насилия во время войны, вооруженных конфликтов, насилия экономического, психологического над женщинами и стариками, над детьми», - заявила во время акции в Харькове Ирина Луценко.

Она отметила, что проблема гендерно обусловленного насилия и домашнего насилия является весьма актуальной для Украины: «Ежегодно полицией фиксируется около 165 тыс обращений женщин, подвергшихся побоям, унижению, которых изнасиловали. 3 млн детей в год становятся свидетелями насилия в украинской семье. 10% из этих детей изнасилованы членами собственной семьи. 60% женщин, которые уходят из дома и становятся бездомными, - это женщины, подвергшиеся серьезному домашнему насилию».

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Представитель Президента в парламенте сообщила, что к рассмотрению Верховной Радой подготовлены два законопроекта, призванные комплексно бороться с проблемой. «Это закон о предотвращении и противодействию домашнему насилию – он будет вынесен на второе чтение до конца года. Второй закон – тот, которым криминализируется домашнее насилие, поскольку это не только изнасилования и избиения, но и психологическое насилие, и экономическое», - проинформировала Ирина Луценко.

Она высказала благодарность главе Харьковской ОГА Юлии Светличной за активное участие в программе предотвращения гендерного насилия. Ирина Луценко подчеркнула, что Харьковская область стала первым регионом Украины, где создан приют для жертв домашнего насилия, а теперь является и частью глобальной кампании «16 дней активизма».

Во время акции в Харькове традиционным цветом акций UNiTE – оранжевым – был подсвечен монумент Независимости Украины на площади Конституции, а все участники акции раскрыли оранжевые зонтики в знак солидарности.

Как сообщалось, Ирина Луценко вошла в Топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус», заняв вторую ступеньку рейтинга.