Посольство США напомнило властям Украины о необходимости создания Антикоррупционного суда

Посольство США напомнило о необходимости создания Антикоррупционного суда в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

Читайте такжеПорошенко поставил ультиматум по Антикоррупционному суду"Ждем дальнейших шагов Украины в создании Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендации Венецианской комиссии", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что создание Высшего антикоррупционного суда позволит решить проблему с затягиванием судебных разбирательств.

Сегодня президент Петр Порошенко анонсировал внесение собственного законопроекта об Антикоррупционном суде, если в Верховной Раде к началу следующей недели не будет прогресса по этому вопросу.

8 ноября Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры для отзыва законопроекта № 6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета ВР создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам главы государства, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта № 6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» из повестки дня сессии, однако безуспешно.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут выбраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.