Transparency International предостерегает украинскую власть от уничтожения антикоррупционной реформы

Transparency International призывает Верховную Раду Украины не голосовать за проект постановления об отзыве с должности главы Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева и за проект Закона Украины №7362, который позволит парламенту простым большинством голосов выражать недоверие руководителям антикоррупционных органов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Transparency International Ukraine.

По мнению организации, принятие такого законопроекта будет означать полный демонтаж антикоррупционной реформы, которая началась в 2014 году, а также нивелирование любых попыток борьбы с коррупцией в Украине.

Transparency International убеждена, что голосования об отзыве с должности главы Комитета Егора Соболева является "местью некоторых представителей власти, за его активные действия" по защите Национального антикоррупционного бюро Украины и его попытки не дать остановить антикоррупционную реформу.

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"Именно благодаря стараниям Егора Соболева удалось отстоять институциональную независимость НАБУ и НАЗК, создан Совет общественных экспертиз при Комитете, что обеспечивает антикоррупционную экспертизу законодательства", - говорится в сообщении.

В то же время, представительство Transparency International в Украине отмечает, что отзыв главы комитета с должности возможен только после рассмотрения проекта соответствующего постановления во время заседания комитета, чего сделано не было.

Также в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля", который направлен на рассмотрение Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Указанным законопроектом вносятся изменения в несколько законов, которые предоставляют возможность парламенту выразить недоверие директору НАБУ, руководителю САП, директору ГБР, члену НАПК, что будет иметь следствием отставку с должности указанных лиц. Кроме того, указанные лица отныне могут быть уволены не только в связи с совершением преступления, но и административного правонарушения, связанного с коррупцией", - отметили в TI.

По мнению Transparency International, указанные законодательные изменения ставят новосозданные антикоррупционные органы "под полный контроль органов власти Украины и означают потерю ими независимости в своей деятельности". "Это, в свою очередь, будет иметь следствием полный демонтаж антикоррупционной реформы в Украине и прекращения настоящей борьбы с коррупцией в нашем с вами государстве", - отметили в представительстве TI.

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В TI напомнили, что антикоррупционные достижения Украины стали основной предпосылкой получения Украиной безвизового режима, и остановка антикоррупционной реформы может иметь следствием прекращение действия безвизового режима с Европейским Союзом.

TI Украина уже обратилась к международным партнерам с просьбой призвать украинскую власть прекратить деструкцию антикоррупционной реформы. "Так, в частности, в совместном заявлении международной коалиции общественных организаций на Международном форуме по возврату активов, что происходит сейчас в г. Вашингтоне, США, есть призыв к Генеральной прокуратуры Украины прекратить совершать давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины", - говорится в сообщении.

TI Украина призывает украинскую власть прекратить контрпродуктивные действия по уничтожению независимости антикоррупционных органов в Украине. Прекращение борьбы с коррупцией будет иметь значительные негативные последствия для экономического восстановления и интеграции Украины в европейское сообщество.