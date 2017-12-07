Представительство ЕС призвало отказаться от рассмотрения законопроекта об "убийстве" антикоррупционных органов

Представительство Европейского Союза в Украине призвало отказаться от рассмотрения законопроекта о возможности снятия руководителей антикоррупционных органов.

Об этом говорится в сообщении Представительства Евросоюза в микроблоге Twitter.

"Законопроект №7362, который позволяет увольнять директора НАБУ и глав антикоррупционных органов противоречит борьбе Украины с коррупцией, реформам и Плану действий по визовой либерализации. От проекта закона нужно отказаться. Украина должна укрепить и не ослаблять антикоррупционные органы", - отметили европейские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, вчера на сайте Верховной Рады появился проект закона №7362 о внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении парламентского контроля. В пояснительной записке сказано, что законопроект предусматривает право парламента рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству НАБУ и другим органам.

"Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины« О Регламенте Верховной Рады Украины», «О прокуратуре», «О Государственном бюро расследований», «О предотвращении коррупции», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и предусмотреть право Верховной Рады Украины рассматривать вопрос о выражении недоверия руководству вышеупомянутых органов", - говорится в пояснительной записке.

В тексте закона предлагается внести изменения в ряд законов относительно возможности "высказывания недоверия директору Государственного бюро расследований, заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро Украины, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Сегодня народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем сообщил, что законопроект о возможности увольнения глав новосозданных антикоррупционных органов снят с повестки дня.