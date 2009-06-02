Ющенко ведет переговоры о консолидации фракции НУ-НС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ведет переговоры о консолидации фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

«Я веду сегодня переговоры, чтобы консолидировать фракцию «Наша Украина – Народная самооборона». Сначала поставить мягкие цели – давайте консолидируемся для того, чтобы просто не допустить развития такого сценария через конституционный мятеж, а затем будем формировать уже более основополагающие вещи», - сказал Президент.

Он также отметил, что хотел бы обратиться ко всем депутатам и НУ-НС, и БЮТ. «Еще есть время выйти из этого позора всем, кто туда зашел», - сказал Президент.

При этом он выразил надежду, что в БЮТ есть часть людей, которая не хочет принимать участия в том, что сегодня планируется БЮТ и Партией регионов.