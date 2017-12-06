В сети показали элитное авто экс-бойца "Донбасса", перекрывшее улицу во время вывоза Саакашвили (фото)

5 декабря в центре Киева, на Трехсвятительской, экс-боец ​​батальона "Донбасс" Евгений Шевченко перекрыл своим авто Mercedes CL улицу, когда силовики пытались вывезти Михеила Саакашвили.

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Об этом на своей странице в Facebook написал сам Шевченко и Олеся Цибулько, помощник депутата в ВР.

"Встретила перед Верховной Радой Евгения Шевченко. Он спросил: "Как дела?" Я сказала, что хорошо, и отметила, что вчера увидела, какое красивое авто он себе купил. Он сказал, что уже давно его купил", - говорится в сообщении Цибулько.

В сети пишут, что цена Mercedes CL 500 2010-2013 года выпуска на вторичном рынке стартует от 40 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.