Луценко рассказал с чьих мобильных НАБУ снимало информацию
Луценко отметил, что суд разрешил НАБУ снять информацию с 17 абонентов. Но была снята информация с 114.
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины снимали информацию с мобильных терминалов (телефонов) охраны президента Украины, народных депутатов и судей.
Читайте такжеЛуценко: НАБУ считает себя отдельной изолированной структурой и никому не доверяет Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Суд разрешил НАБУ снять информацию с 17 абонентов. Сняли со 114. Кто эти люди? Это - охрана президента воюющей страны, народные депутаты, судьи, другие чиновники", - сказал он.
Луценко отметил, что при обсуждении этого вопроса с директором НАБУ Артемом Сытником, последний ответил, что у него "все нормально".