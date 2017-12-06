Луценко рассказал с чьих мобильных НАБУ снимало информацию

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины снимали информацию с мобильных терминалов (телефонов) охраны президента Украины, народных депутатов и судей.

Читайте такжеЛуценко: НАБУ считает себя отдельной изолированной структурой и никому не доверяет Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Суд разрешил НАБУ снять информацию с 17 абонентов. Сняли со 114. Кто эти люди? Это - охрана президента воюющей страны, народные депутаты, судьи, другие чиновники", - сказал он.

Луценко отметил, что при обсуждении этого вопроса с директором НАБУ Артемом Сытником, последний ответил, что у него "все нормально".