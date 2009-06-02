Турчинов не считает проблемой, если Ющенко добровольно уйдет в отставку

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ не считает проблемой, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО добровольно уйдет в отставку со своей должности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ выразил сегодня журналистам в Чернигове.

«Если у Президента будет желание подать в отставку – нет проблем, это зависит от его личного желания», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время первый вице-премьер отказался прогнозировать возможное развитие событий в случае отставки В.ЮЩЕНКО. Кроме того, А.ТУРЧИНОВ не стал комментировать ход переговоров между Партией регионов и БЮТ. «Я не комментирую никаких переговоров, я не уполномочен ни одной политической силой комментировать переговорный процесс. Я переговорный процесс не веду», - объяснил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что сейчас Украине и обществу необходима консолидация всех политических сил. Он напомнил, что именно к этому еще в прошлом году призывала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня в условиях глобальной задачи – преодоления последствий кризиса – необходима консолидация всех мощных сил в Украине. И эта тема не новая. Я убежден, что все ответственные политические силы должны консолидироваться, объединить усилия, и это будет залогом как для политической стабильности, так и для экономического роста в нашем государстве», - отметил он.