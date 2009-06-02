Ющенко завтра летит в Луганск
15:22, 02 июня 2009Политика
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Поездка рабочая
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра, 3 июня, осуществит рабочую поездку в Луганскую область.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Пресс-служба пока еще не предоставила программу поездки Президента.
Между тем в Луганской областной государственной администрации сообщили, что В.ЮЩЕНКО, в частности, в Луганске примет участие в открытии международной выставки «Східна Брама України-2009».
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