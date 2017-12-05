Во время столкновений возле дома Саакашвили задержали по меньшей мере 5 человек, есть пострадавшие

Во время столкновений, которые возникли в связи с проведением следственных действий в отношении экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, задержали по меньшей мере 5 человек, в том числе женщину, которая разбила камнем стекло полицейского автомобиля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Несколько человек задержаны за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Я лично был свидетелем задержания пятерых человек... они фактически задержаны, но их действиям еще будет дана правовая оценка, возможно, это будет административная ответственность», - заявил он, добавив, что «их задержали и они будут доставлены в управление полиции до проведения дальнейших действий и предоставления правовой оценки».

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По словам Шевченко, среди задержанных правонарушителей - женщина, которая разбила камнем стекло полицейского автомобиля.

«У меня есть сведения, что нескольким лицам оказывалась медицинская помощь, среди них есть правоохранители, но о количестве пострадавших я сказать не могу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.