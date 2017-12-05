Крещатик перекрыли от Европейской площади до Майдана Независимости из-за столкновений

Центр Киева перекрыт от Европейской площади до Майдана Независимости.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН, который находится на месте событий.

Сторонники Саакашвили, которые блокируют вывоз лидера "ДНС", пытались не пустить вновь прибывших нацгвардейцев. Столкновения произошли как с новоприбывшими нацгвардейцами так и сотрудниками полиции, которые шли на помощь правоохранителям.

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Во время схваток и правоохранители, и митингующие применяют слезоточивый газ. Сейчас столкновения время от времени продолжаются, а новоприбывшие нацгвардейцы перекрыли движение перед автомобилями с Саакашвили возле Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.