Ющенко готов подать в отставку?

Ради того, чтобы помешать созданию коалиции БЮТ и Партии регионов, а также внесению изменений в Конституцию, наступлению на демократию и возможного введения "диктатуры двух", Президент Украины может добровольно сложить свои полномочия. Об этом "Главреду" стало известно из источников в Секретариате главы государства.

По словам источника, Виктор Ющенко категорически настроен помешать данному союзу и намерен пойти на крайние меры. "В случае досрочного прекращения полномочий Президента, в 90-дневный срок, согласно Конституции, должны будут состояться прямые выборы Президента", - отметил источник.

Ранее Ющенко заявил, что настоящей целью создания новой коалиции является внесение изменений в Конституцию Украины, в частности, отмена прямых выборов Президента. «Это угроза демократическим ценностям, провозглашение антиевропейского курса Украины», - заявил глава государства. Ющенко добавил, что в случае принятия такого решения его можно будет назвать не иначе как конституционный переворот.