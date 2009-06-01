Зачем студентам история Украины?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает необоснованной возможность замены преподавания истории Украины на историю украинской культуры в высших учебных заведениях государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО высказал убеждение, что преподавание истории Украины как обязательного курса во всех вузах является чрезвычайно важным для формирования патриотического и сознательного молодого человека. А введение, по его мнению, вместо нее курса «История украинской культуры» может привести к ухудшению ситуации, поскольку сразу же появляется вопрос наличия достаточного количества высококвалифицированных специалистов для преподавания именно истории украинской культуры.

«Считаю решение коллегии Министерства образования и науки Украины поспешным. Вопрос преподавания исторических дисциплин является слишком важным, чтобы приниматься только лишь коллегией министерства», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, на профессиональном уровне можно дебатировать по поводу методов и новых подходов преподавания истории, смыслового наполнения самого курса, однако курс «История Украины» должен остаться обязательным для преподавания во всех вузах нашего государства.

Заместитель председателя ВР направил обращение премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой приостановить данное решение и провести экспертное обсуждение предложенных изменений среди специалистов и экспертов с привлечением научных работников Национальной академии наук, Академии наук высшей школы и представителей вузов.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля во время выступления на расширенной итоговой коллегии МОН министр образования Иван ВАКАРЧУК сообщил, что 28 февраля коллегия МОН утвердила новые подходы к преподаванию исторических дисциплин и изменения к действующей программе преподавания истории, которыми, в частности, обязательный курс «История Украины» планируется заменить новым «История украинской культуры».