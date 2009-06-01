Ющенко: как мне известно, новая коалиция практически создана

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что завтра в парламенте будет объявлено о создании новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на брифинге в Риме.

«Как мне известно, коалиция практически создана», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что уже даже известно название этой коалиции, в котором, по его словам, говорится о соборности.

В то же время, по мнению Президента, наибольшей интригой этого процесса остается цель договоренностей о создании коалиции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что парламентская коалиция должна базироваться на принципах, предусмотренных Конституцией Украины. По его словам, политические силы в составе коалиции должны беспокоиться «не о том, как разделить среди двух людей миссию на 15 лет вперед», а о формировании демократического европейского государства. При этом В.ЮЩЕНКО убежден, что это будет сложная, даже «утопическая задача для этих людей».

Он напомнил, что политические силы, которые сейчас договариваются, больше года отрицали факт ведения соответствующих переговоров, однако на самом деле, по словам Президента, была создана «сверхсекретная группа», представители которой договаривались о создании новой коалиции.

В.ЮЩЕНКО заявил, что настоящей целью создания новой коалиции является внесение изменений в Конституцию Украины, в частности, отмена прямых выборов Президента.

«Это угроза демократическим ценностям, провозглашение антиевропейского курса Украины», - заявил глава государства.

В.ЮЩЕНКО добавил, что в случае принятия такого решения его можно будет назвать не иначе как конституционный переворот.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что, очевидно, во вторник в парламенте будет объявлено о создании новой коалиции и внесено соответствующее коалиционное соглашение, однако призвал всех все-таки дождаться развития событий.

*** Накануне СМИ сообщали, что Партия регионов и БЮТ договорились о создании новой коалиции.