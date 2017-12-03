Лавров: переговоры в "нормандском формате" возобновятся в ближайшее время

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры об урегулировании в Украине в так называемом «нормандском формате», а именно за линией помощников руководителей государств, возобновятся «в ближайшее время». Говоря об этом в интервью белорусскому телеканалу «СТВ», Лавров не уточнил, когда именно могут возобновиться эти контакты, передает Радио Свобода.

При этом, сказал Лавров, «абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис», остается Минский комплекс мер – одна из трех минских договоренностей, принятая в феврале 2015 года. Он не упомянул о двух предыдущих минских договоренностях от сентября 2014 года, которые также остаются в силе.

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Москва избегает упоминаний о них, в частности, потому, что Комплекс мероприятий, взятый отдельно, предусматривает возвращение Украине контроля над ее границей на ныне оккупированной части Донбасса только как самый последний шаг урегулирования. Сейчас через этот участок границы осуществляется неконтролируемое перемещение на оккупированные территории все новых вооружений, боеприпасов и живой силы для гибридных российских сил в регионе. Киев напоминает, что, по сентябрьским договоренностям, на этом участке границы еще тогда должна была быть создана зона безопасности с обеих его сторон под контролем и при верификации ОБСЕ.

«Нормандским» называют созданный еще в 2014 году формат переговоров об урегулировании на оккупированной части востока Украины в составе представителей четырех государств: Украины, России, Германии и Франции.

Ранее встречу внешнеполитических советников руководителей четырех государств анонсировали на август, но сообщений о том, состоялась ли она, не было. Сами руководители государств время от времени проводят четырехсторонние телефонные переговоры, в последний раз - в конце августа.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Лавров обсудят ситуацию на Донбассе во время встречи в Вене 7 декабря.