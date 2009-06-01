Кличко подал в суд на Черновецкого

Лидер фракции одноименного блока в Киевском городском совете Виталий КЛИЧКО подал исковое заявление в Шевченковский районный суд столицы о защите своей чести, достоинства и деловой репутации в связи с заявлением мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что В.КЛИЧКО якобы просил выделить ему 2 гектара земли.

Об этом сообщается на официальном сайте Блока Виталия Кличко.

«Я подал в суд на мэра. Это еще один шаг к моей главной цели - обеспечить будущее Киева, как одного из лучших городов мира. Для этого нам нужно освободить нашу любимую столицу от клана ЧЕРНОВЕЦКИХ”, – заявил В.КЛИЧКО 29 мая сразу же после официального обращения с соответствующим иском в Шевченковский райсуд.

Как сообщал УНИАН, 28 мая между Киевским городским председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и депутатом Киевсовета В.КЛИЧКО возникла словесная перепалка во время заседания Киевсовета, на котором был заслушан отчет мэра о развитии города за время его пребывания в должности.

В.КЛИЧКО решил первым озвучить вопрос его фракции к мэру. Выйдя на трибуну, он спросил у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, когда тот начнет управлять столицей реально, а не виртуально. Кроме того, депутат отметил необходимость «наконец» принять антикризисную программу развития Киева на этот год и поинтересовался, почему этой программы до сих пор нет.

В ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к В.КЛИЧКО, в частности, сказал, что за все время пребывания в должности городского председателя встречался с ним всего один раз, «и то, когда вам (В.КЛИЧКО – УНИАН) нужно было получить 2 гектара земли под ваш боксерский клуб».

После этого в интервью журналистам В.КЛИЧКО заявил, что обратится с иском к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, потому что никогда не просил выделить ему 2 гектара земли.

“Я хотел бы увидеть документы, где В.КЛИЧКО требовал от господина ЧЕРНОВЕЦКОГО 2 гектара. Это ложь чистой воды”, - заявил лидер фракции Блока Кличко.