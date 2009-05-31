Кириленко: договоренности БЮТ и ПР - уже давно ни для кого не секрет

Народный депутат от фракции Наша Украина – Народная самооборона, лидер группы «За Украину» Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что будет на будущей неделе проходить значительная работа по созданию широкой коалиции и внесению изменений в Конституцию.

Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала «1+1», комментируя информацию о договоренности между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов о создании коалиции.

«Я думаю, что на будущей неделе мы станем свидетелями массированной арт-подготовки внесения изменений в Конституцию и создание новой сверхширокой коалиции и именно голосования по этому вопросу», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что ему известно о вроде бы существующих договоренностях между БЮТ и Партией регионов по этому вопросу. «Безусловно, известно. Это уже давно ни для кого не секрет. Это давно готовится», - сказал народный депутат.