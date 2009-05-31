На фестивале своей дочки и зятя Тимошенко получила голубую косынку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня вручила 30-ти победителям Международного фестиваля детского творчества “Навстречу мечте” путевки в Международный детский центр “Артек” и лагерь “Молодая гвардия”, а также ноут-буки.

Как передает корреспондент УНИАН, это мероприятие проходит на Певчем поле Ландшафтного парка столицы. Организаторами фестиваля выступили Евгения и Шон КАРР.

“Вы прошли этапы этих гонок и выиграли. Вы со своих первых шагов учитесь преодолевать нелегкие обстоятельства, преодолевать то, что вам предлагает жизнь, учитесь быть сильными и крепкими. Ваша сила и ваша красота порождает уверенность и в нас, взрослых”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО в своей вступительной речи.

Премьер-министр также поблагодарила благотворительную организацию “Погляд”, которая также выступает организатором фестиваля, за поддержку одаренных детей.

Получив награды, победители фестиваля подарили Ю.ТИМОШЕНКО картину, которую написали сами, а также голубую косынку и желтую футболку, которые являются официальной формой участников фестиваля. Дети сразу повязали голубую косынку на шею премьер-министра, которая сегодня была одета в белое.

Сейчас на Певчем поле проходит гала-концерт победителей и участников фестиваля.

После их выступления на сцену выйдут известные украинские исполнители Ирина БИЛИК, El КРАВЧУК, группа “Авиатор” и другие.