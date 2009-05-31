Лето Ющенко встретит в Ватикане

В понедельник, 1 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит однодневный официальный визит в Ватикан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, в рамках визита состоится аудиенция В.ЮЩЕНКО у Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVI, а также встреча с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Программой визита предусмотрена встреча Президента Украины со студентами и семинаристами Украинской Папской коллегии - ведущего и самого старого учебного заведения Украинской греко-католической церкви в Риме.

Коллегия является не только одной из главных ячеек украинского религиозного общества за пределами Родины, но и центром украинского студенчества, получающего высшее богословское образование в Риме. На встрече с Президентом в Украинской Папской коллегии также будут присутствовать украинские студенты и семинаристы - представители разных украинских конфессий, которые учатся в Папских высших учебных заведениях.

В.ЮЩЕНКО в Ватикане также посетит могилу Папы Римского Иоанна Павла II в гротах Собора Святого Петра.