Ульянченко говорит, что не борется с Тимошенко

Секретариат Президента Украины не борется с правительством.

Это подчеркнула руководитель Секретариата Президента, председатель совета НСНУ Вера УЛЬЯНЧЕНКО вчера в эфире программы «Свобода на «Интере»

«У нас нет задачи бороться с правительством, мы боремся за Украину, за те свободы, которые записаны и гарантированы Конституцией Украины», - сказала она.

В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО добавила, что на сегодня в Украине действует «неполноценный коллегиальный орган», то есть правительство, поскольку, в частности в период экономического кризиса, он работает без министра финансов и министра иностранных дел, а также без председателя Антимонопольного комитета и руководителя Фонда государственного имущества.

По словам руководителя СП, правительство, в составе которого работают не министры, а исполняющие обязанности министров, «не может полноценно работать». Она добавила, что эти и.о. «не имеют права голоса».

В.УЛЬЯНЧЕНКО также отметила, что в настоящее время ведутся тайные переговоры о создании новой коалиции при участии БЮТ и Партии регионов.

«Создается впечатление, что оппозиция хочет как-то так зайти в коалицию, чтобы не нести ответственность за то, что уже сделано, за проблемы, которые накоплены... А нынешняя власть хочет зайти в новую коалицию и закрыться от тех проблем, и отмежеваться от них, которые были созданы старой коалицией», - считает В.УЛЬЯНЧЕНКО.