Эксперты: всеобщие выборы Президента пора отменять

Политические эксперты считают, что в Украине необходимо усиливать полномочия Верховной Рады и переходить к парламентской форме правления.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение отечественные политологи выразили, подводя политические итоги недели.

Так, президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, убежден, что для восстановления стабильности в стране “необходимо продолжить путь к парламентской республике”. По его словам, если опять вернуться к президентской форме правления, то “президентские выборы 2009-2010 года будут тем призом, за который будут соревноваться наши ведущие политики, и тогда выборы 2004-го года будут казаться дракой в детском садике”.

Эксперт считает, что институт президентства с его нынешними или усиленными полномочиями создает постоянную угрозу раскола общества во время каждых выборов главы государства. По его словам, политики в ходе предвыборной кампании всякий раз будут использовать лозунги о двуязычии, вступлении в НАТО, реабилитации ОУН-УПА и т. п, которые повышают градус политического напряжения в обществе.

Более того, считает И.ЖДАНОВ, необходимо отменить всенародные выборы Президента, ограничить его полномочия и избирать главу государства в парламенте. С его точки зрения, в наших условиях для избежания подозрений относительно заговора политических сил, можно внедрить специальную процедуру избрания, которая действует во многих странах. То есть, Президента избирают не только парламентарии, но и депутаты местных (областных) советов или их представители.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также поддержал усиление парламентаризма в Украине и предложил два пути перехода к парламентской республике. По его мнению, можно или отменить общие выборы президента, или оставить их, но внести изменения в Конституцию и ликвидировать двусмысленность, порождающие конфликты с другими органами власти, оставив Президенту определенные полномочия.