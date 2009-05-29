Ющенко дал орден Олесю Довгому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО орденом «За заслуги» III степени.

Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства его Указе “О награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений, организаций города Киева”.

Согласно документу, О.ДОВГИЙ награжден за значительные личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии столицы Украины, весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и по случаю Дня Киева.

Кроме того, Народный художник Украины Василий ГУРИН награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Ряду работников Киева присвоены звания народного и заслуженного в разных сферах деятельности. В частности, председателю правления акционерного общества акционерного банка «Укргазбанк» Вадиму ЛЯШКО присвоено звание заслуженный экономист Украины.