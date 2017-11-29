Саакашвили заявляет, что Порошенко распорядился его арестовать

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что президент Украны Петро Порошенко дал распоряжение арестовать его. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек "красную линию" и дал распоряжение меня арестовать за выдуманную попытку государственного переворота в Украине и выдуманное дело из Одессы", - сказал Саакашвили.

Читайте такжеСкандал в прямом эфире: нардеп с тростью набросился на Саакашвили из-за Бандеры (видео)

По его словам, это распоряжение дано генеральному прокурору Юрию Луценко и СБУ.

"И они в течение следующих 2-3 дней, до марша 3 декабря, должны осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации", - утверждает Саакашвили.

Он уточнил, что "они подняли несуществующие дела времен моей работы в областной администрации Одессы, их резко интенсифицировали".

"И они хотят это дело подвести под какую-то составляющую, злоупотребление властью и так далее", - отметил он.

Саакашвили также утверждает, что планируется фальсификация аудиозаписей якобы с его голосом.

"Они собираются это в день моего ареста опубликовать, фальсифицированные материалы с моими разговорами или переговорами", - добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили заявил о готовности возглавить новое правительство.