Саакашвили заявил о готовности возглавить новое правительство

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что Украине нужна новая власть и новое правительство, которое он готов возглавить. Об этом Саакашвили заявил на вече, которое состоялось 19 ноября на площади Конституции в ВР, передает "Украинская правда".

"Украине нужна новая власть, создание нового правительства, должны вместе создать их, я готов делать это вместе с вами. Должны найти новых людей для нового правительства ... Я готов вместе с вами возглавить этот процесс и готов возглавить это правительство, если нужно", - заявил Саакашвили.

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"3 декабря - начало "народного импичмента". ... Мы создали информационные центры в каждом регионе Украины. ... 3 декабря - "час икс", для нас, для них и для страны. Я буду ездить по стране, поднимать людей , без провокаций, мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности, - отметил лидер "РНС".

"До 3 декабря мы ждем, если власть не выполняет наших требований, мы объявляем "народный импичмент", - добавил Саакашвили.

Участие в мероприятии принимают несколько сотен человек, площадь перед ВР заполнена. Со сцены выступали активисты "РНС", народные депутаты Сергей Лещенко и Юрий Деревянко и др.

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