Луценко говорит, что Дурдинца ищут в нескольких местах

Подразделения Министерства внутренних дел отрабатывают несколько возможных мест пребывания заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА, который объявлен в розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Виннице сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Есть несколько версий, все они отрабатываются. Как вы понимаете, я в эфир не скажу, где он», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура возбудила в отношении Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не выполняет решения Окружного админсуда о признании незаконным назначение его на должность заместителя председателя СБУ.