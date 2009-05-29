У Тимошенко советуют Черновецкому научиться оперировать цифрами

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ опровергает заявление мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО об увеличении изъятий из киевского в государственный бюджет.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Пусть он (ЧЕРНОВЕЦКИЙ) научится оперировать цифрами», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 мая, председатель Киевской городской государственной администрации, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что правительство изъяло в текущем году в государственный бюджет Украины почти половину средств столичного бюджета. По его словам, в текущем году из бюджета столицы в государственный бюджет «феноменально и безосновательно» изъято 7,5 млрд. грн.