Шпионский скандал с Шаройко: в КГБ Беларуси заявили, что украинец следил за военными объектами России

При обыске в квартире украинского журналиста Павла Шаройко найдены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сюжет телеканала Беларусь 1.

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В эфире телеканала были показаны кадры оперативной съемки КГБ Беларуси. На допросе Павел Шаройко якобы сам признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки. Он был восстановлен в должности, а затем под прикрытием должности корреспондента начал работу в Беларуси. За координацию его деятельности отвечал советник посольства Украины в Беларуси Игорь Скворцов.

Также отмечается, что на 2017 год в качестве задания им были определены такие объекты как Совет министров, МИД Беларуси, посольство и военные объекты России в стране. Белорусские спецслужбы утверждают, что Скворцову и Шаройко надлежало на протяжении года изучить эти объекты, заводить и развивать здесь знакомства, начинать или продолжать получение информации о них.

По данным телеканала, Игорю Скворцову и Павлу Шаройко было поручено предоставить сведения об особенностях таможенного режима, касающиеся ввоза в Беларусь технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники, наличия в пограничных районах с Украиной покрытия отечественных операторов мобильной связи, распределения радиочастного ресурса, состояния радиолюбительства среди местного населения.

Напомним, 17 ноября стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержания украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.