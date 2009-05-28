Генпрокуратура где-то слышала, где может быть Дурдинец
Ищут? «Конечно, ищут!»
И.о. генерального прокурора Украины Сергей ВИНОКУРОВ утверждает, что, по предварительным данным, заместитель председателя СБУ Тиберий ДУРДИНЕЦ, который объявлен в розыск, находится за границей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВИНОКУРОВ заявил сегодня в Генеральной прокуратуре журналистам.
«По предварительным данным, мы знаем, где он находится, приблизительно знаем. По данным, которые нам говорят, вроде бы за границей», - сказал С.ВИНОКУРОВ.
На вопрос, действительно ли органы внутренних дел, которым поручен розыск, ищут Т.ДУРДИНЦА, он ответил: «Конечно, ищут».
По словам С.ВИНОКУРОВА, Т.ДУРДИНЦА реально «достать из-за границы».
Как сообщалось, 19 мая Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.
Генпрокуратура возбудила в отношении Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (неисполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не исполняет решение Окружного админсуда суда о признании незаконным назначения его на должность заместителя председателя СБУ.