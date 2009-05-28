Между Черновецким и Кличко возникла перепалка

Между Киевским городским головой Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и депутатом Киевсовета Виталием КЛИЧКО возникла словесная перепалка во время заседания Киевского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель Киевского городского головы, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ после отчета мэра объявил, что каждая фракция теперь может задать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ по три-четыре вопроса.

В.КЛИЧКО вызвался первым озвучить вопросы фракции Блока Кличко. Выйдя на трибуну, он спросил у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, когда тот начнет управлять столицей реально, а не виртуально. Кроме того, депутат отметил необходимость «наконец-то» принять антикризисную программу развития Киева на этот год и поинтересовался, почему этой программы до сих пор нет.

В ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, обращаясь к В.КЛИЧКО: «Вы – гордость Киева и Украины. Я отношусь к Вам с уважением как к депутату и как к спортсмену». Далее мэр заявил, что за все время находжения на посту городского головы встречался с В.КЛИЧКО всего один раз, «и то, когда Вам нужно было получить 2 гектара земли под ваш боксерский клуб». «Все вопросы, которые Вы задаете, они млявые, они не похожи на (вопросы) героя. Они похожи на (вопросы) человека-кляузника», - продолжил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Далее мэр выразил сомнение в том, что В.КЛИЧКО интересует антикризисный план Киева: «Вам нужен план? Это ложь! Я готов с вами публично подискутировать в присутствии телекамер…» и продолжил: «У Вас никакого плана, кроме плана на бой очередной в боксе, не существует и никогда не было. Вы работаете и живете по планам боксерских боев и больше ничего».

И в заключение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил: «И Вы неубедительно говорите».

После этого, депутаты от Блока Кличко вышли к трибуне с намерением блокировать дальнейшее заседание Киевсовета. Но О.ДОВГИЙ сказал, что объявит перерыв для снятия напряженности в зале Киевсовета и, обращаясь к депутатам от Блока Кличко, предложил им сесть на свои места, чтобы не прерывать заседание, а продолжить обсуждение доклада.

В результате заседание продолжилось без перерыва, а депутаты от Блока Кличко вернулись на свои места.