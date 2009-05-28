Литвин думает, что референдумом Ющенко разорвет страну
Спикер комментирует заявление Президента
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным проведение референдума в нынешних условиях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможности его инициативы о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
В.ЛИТВИН сказал: «я бы не советовал и не рекомендовал начинать процедуру референдумов, особенно сегодня в вот такой беспокойный период».
Он отметил, что «тогда сразу появится вопрос о референдуме о вступлении в НАТО, для этого все соответствующие решения есть».
В.ЛИТВИН также не исключает возможности того, что вместе с общеукраинским референдумом могут быть проведены и местные референдумы.
«Если есть желание разорвать страну, то нужно пойти сейчас на референдум», - сказал он.
По его словам, «настроения у людей и так очевидные – нужно работать».