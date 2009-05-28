Тимошенко запретила пьянки в своем самолете

Юлия Тимошенко ввела сухой закон. Пока, правда, только на борту самолетов, которыми она пользуется во время своих визитов в зарубежные страны. Запрет на спиртное касается журналистов.

Как рассказали «Сегодня»в охране премьера, запрет на спиртное для «акул пера» был введен после недавнего визита Тимошенко в Японию. «Лететь было далеко, вот некоторые журналисты и перебрали, прямо скажем, — сказал нам один из работников, обслуживающих премьерский самолет. — Некоторых приходилось чуть ли не сносить на руках. Поэтому от греха подальше решили журналистов больше не поить. Ну а членам делегации по-прежнему можно разливать спиртное». Правда, работник добавил, что «сухой закон» для журналистов из «Юлиного пула» действует только на перелет «туда». Когда летят обратно, в Украину, наливают все что угодно — и вино, и водку, и коньяк, и пиво.