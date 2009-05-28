Ехануров отбывает в Польшу

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ во главе украинской военной делегации сегодня отбывает с визитом в Польшу, где обсудит вопросы сотрудничества со своими коллегами из стран Вышеградской четверки.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках визита в Варшаве запланирована встреча руководителей оборонных ведомств стран Вышеградской четверки – Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Украины.

Во время заседания в формате «Вышеградская четверка + Украина» министры обороны обсудят состояние и перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также вопросы перспективных направлений сотрудничества в оборонной сфере.

Ю.ЕХАНУРОВ также проведет двусторонние переговоры со своим польским коллегой Богданом КЛИХОМ, встретится с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ, а также с председателем Бюро национальной безопасности Польши Александром ЩИГЛОМ.

Справка УНИАН. Вышеградская четверка – региональное объединение Центральной Европы, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. В рамках организации участники углубляют связи в политической, экономической, оборонной и общественно-культурной областях и координируют их с деятельностью европейских институтов.