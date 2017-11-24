КСУ признал неконституционным автоматическое продление меры пресечения

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение статьи 315 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно автоматического продления меры пресечения в случае отсутствия ходатайств сторон процесса. Об этом сообщил председатель секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня неконституционными являются положения третьего предложения части третьей статьи 315 Уголовного процессуального кодекса. О чем это? О том, что отныне продление меры пресечения автоматическим быть не может», - написал он.

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Также Крикливенко отметил, что это решение Конституционного суда - первое в 2017 году.

Согласно тексту УПК, доступному на сайте Верховной Рады Украины, в третьем предложении части 3 статьи 315 УПК Украины говорится: «При отсутствии указанных ходатайств сторон уголовного производства применение мер обеспечения уголовного производства, избранных в ходе досудебного расследования, считается продленным».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада направила на вывод КСУ два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности. Речь идет о президентском документе об отмене неприкосновенности нардепов с 1 января 2020 года.